Tognon (vicepres. Lega Pro): "D'accordo con Gravina. Occorre ritornare alla C2"

Jacopo Tognon, vicepresidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Mattino di Padova sul momento attuale del sistema calcistico italiano: “La mia posizione è in sostanza quella del numero uno della Figc, Gabriele Gravina, vale a dire concludere tutti i tornei in atto, non ammainare bandiera. Rischiamo una crisi di sistema permanente, con la stagione 2020/21 che potrebbe registrare un numero di iscrizioni tale da determinare una selezione naturale. Per questo mi trovo sulla stessa linea di Gravina, per il quale pensare ad una Serie C a girone unico, chiamiamola d’Elite, con 20 squadre servirebbe a ridurre da 100 a 60 le formazioni professionistiche fra Serie A e terza serie, creando poi due Serie C minori semiprofessionistiche, con 20 formazioni l’una. Un po’ come quando c’era la C/2”