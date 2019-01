Non si è ancora definita ufficialmente la trattativa che porterà il Trapani nelle mani di Giorgio Heller, ma l'imprenditore ha parlato ai colleghi de La Gazzetta dello Sport parlando di quale sono stati i problemi che hanno rallentato la conclusione dell'affare: "Da parte mia c’è la buona volontà per chiudere positivamente la trattativa. La passione per il calcio, i sentimenti sono una cosa, un’operazione di tale rilevanza, però, è altra cosa. Al momento in cui metto la firma debbo sapere con esattezza qual è il mio impegno sul piano finanziario ed avere la certezza che dopo quella firma non emergano altre situazioni. I miei consulenti stanno esaminando nei dettagli la situazione. Con Paola Iracani ci siamo dati una data entro cui definire il tutto, giovedì 17 gennaio, ma potrebbe trattarsi di qualche giorno appena o addirittura di poche ore"