Trapani, il comitato locale non rileva il club. E Pellino fa registrare il fatto dal notaio

Nuovi e ulteriori problemi per il Trapani. Perché un atto che sembrava ormai una formalità, è divenuto un nuovo giallo.

Quest'oggi alle 13:00 si sarebbe dovuto firmare il passaggio di proprietà del club, ma i rappresentanti del comitato “C’è chi il Trapani lo ama” hanno chiesto ulteriore tempo.

Come infatti riferisce trapanigranata.it, nonostante le liberatorie inviate da Alivision, sarebbero emersi altri nodi da sciogliere, che vanno a complicare una già intricata situazione che vede debiti per quasi 5 milioni di euro, stipendi non pagati, rosa ridotta all’osso e istanza di fallimento. Riposta piccata quella di Gianluca Pellino, che ha chiesto al notaio di mettere nero su bianco la situazione odierna, affinché sia registrato nel documento ufficiale che "alla scadenza del termine fissato non si è presentato alcun acquirente” e pertanto “la suddetta dichiarazione di intenti allo stato attuale ha perso la sua efficacia”.

Da capire ora quali saranno gli sviluppi della vicenda.