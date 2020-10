Trapani, avv.Castelli: "La nuova proprietà spera di essere operativa già da oggi"

vedi letture

Occhi puntati sul Trapani quest'oggi, perché la giornata odierna sembra essere quella decisiva per la salvezza del club.

Un gruppo di imprenditori locali, infatti, dovrebbe rilevare da Gianluca Pellino le quote del club, e di tutto questo, come riferisce La Gazzetta dello Sport - ed. Sicilia, ne ha parlato l'avvocato Carmelo Castelli, che ha condotto la trattativa in rappresentanza dell'eventuale nuova proprietà: "Alcuni aspetti tecnici non era possibile acquisirli già martedì sera, perciò non si è perfezionato tutto. Abbiamo avuto, comunque, la disponibilità da parte di Pellino a cedere ad un euro la società. Ci sono altri passi da fare poiché la precedente società, la Alivision, deve partecipare pure a questa definizione con il rilascio di liberatorie. Scadenze? Due quelle importanti al 30 settembre. Una riguarda emolumenti e contributi per i quali non c’è materialmente il tempo di provvedere. Altro adempimento riguarda il bilancio semestrale. Per questo speriamo di farcela".

Conclude poi, circa rosa e allenatore: "Dobbiamo incontrare i giocatori e l’allenatore Di Donato e il d.s. Porchia che sono ancora tesserati. Speriamo dal giovedì di essere operativi anche per quanto riguarda la squadra".