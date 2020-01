Triestina, Gautieri: "Perso contro un Gubbio che affogava nella merda"

Duro sfogo di Carmine Gautieri dopo la sconfitta della sua Triestina contro il Gubbio. Il tecnico alabardato, in conferenza stampa, si è espresso così: "Abbiamo incontrato una squadra che, fatemi passare il termine, stava affogando nella merda, cioè il Gubbio. E quando stai affogando per forza di cose devi uscire altrimenti muori. Sono stati più cattivi di noi, più vogliosi di noi, sono stati meglio di noi e ne sono usciti fuori. Partite come questa non ne voglio vedere più, dobbiamo voltare pagina. Loro hanno fatto più di noi, guidati da un allenatore molto bravo come Torrente. Sono stati più bravi non dal punto di vista della qualità ma della determinazione. Ho visto vincere poche squadre non lottando: Real Madrid, Barcellona, Juventus. Solo queste possono farcela senza lottare, perché hanno giocatori che toccano due palloni e fanno tre gol. Io comunque non accetto più certi errori. Piuttosto prenderò decisioni drastiche su certe situazioni: se non cambiano loro cambio io. Troppo facile lamentarsi del fatto che non scendi in campo. Se non giochi è perché non meriti".