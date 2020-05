Triestina, Gautieri: "Serve programmare il futuro. Magari varando una B a due gironi"

Il tecnico della Triestina Carmine Gautieri ha parlato a Il Piccolo della situazione legata all'emergenza Coronavirus: “Ormai siamo a giugno e per fortuna sul piano sanitario la situazione è molto migliorata, ma su come ripartire c'è ancora tanta, troppa incertezza e questo significa che non è possibile programmare. Ma progettare il futuro è l'aspetto più urgente. - continua Gautieri - Per evitare il fallimento di decine di società è evidente che la Federazione deve accelerare su una riforma. E questo significa diminuire le società professionistiche e magari varare una serie B a due gironi che valorizzerebbe le grandi piazze mentre le altre società godrebbero dei benefici di minori costi necessari alla loro sopravvivenza”.