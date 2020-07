Triestina, la stoccata di Lodi: "A Potenza gara a porte chiuse ma c'era un sacco di gente"

Dalle colonne di TrivenetoGoal.it arrivano alcune dichiarazioni di Francesco Lodi, centrocampista della Triestina, all'indomani dell'eliminazione degli alabardati dai playoff di Serie C per mano del Potenza: “Abbiamo fatto una grande partita dominando dal primo al novantesimo. Abbiamo preso due traverse e ci è stato negato un rigore nettissimo, con l’arbitro che aveva il fischietto in mano e non ha avuto il coraggio di fischiarlo".

L'ex Catania poi lascia partire una frecciata, neanche troppo velata, nei confronti del club lucano: "Dispiace molto anche per i nostri tifosi che non sono potuti esserci, si giocava a porte chiuse e c’era un sacco di gente del Potenza. Questo fa capire molte cose. Secondo me non dobbiamo scoraggiarci e non serve rifare tutto, c’è già una buona base che può essere sfruttata per l’anno prossimo. La società farà le sue valutazioni ma io la penso così”.