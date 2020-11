Triestina, Litteri positivo al Covid-19: è già in isolamento. La nota del club alabardato

vedi letture

Brutte notizie in casa Triestina, con Gianluca Litteri trovato positivo al Covid-19.

Di seguito la nota ufficiale del club alabardato:

"U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che in seguito a tampone effettuato nella giornata di ieri, è stata riscontrata la positività al coronavirus del calciatore Gianluca Litteri. Il giocatore, asintomatico, è stato posto in isolamento come indicato dal protocollo FIGC. Il gruppo squadra sosterrà oggi in tarda mattinata un nuovo giro di tamponi, in aggiunta a quello già normalmente previsto per la giornata di domani (48 ore prima della partita di sabato), con la speranza di non dover far fronte a nuove ulteriori positività. In attesa dei test da effettuare questa mattina e dei relativi esiti, non potrà essere svolta la seduta di allenamento programmata per oggi".