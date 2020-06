Triestina, Milanese: "Chance Serie B? Siamo parecchio in credito con la buona sorte"

vedi letture

Continua l'avvicinamento della Triestina ai playoff promozione di Serie C. Ospite delle colonne di Tuttosport ha fatto il punto della situazione l'amministratore unico del club alabardato Mauro Milanese: "Come ci arriviamo? Con la consapevolezza dei nostri mezzi, in un contesto dove diventa difficile per chiunque azzardare dei pronostici. Soprattutto dopo mesi di sosta forzata, non è dato sapere come i giocatori si comporteranno adesso. Fatta la premessa che sono tutti ragazzi seri, professionisti esemplari, un conto è allenarsi a casa propria, un'altra cosa è fare allenamenti collettivi sul campo con l'allenatore e il suo staff. Poi, non si può non tenere conto delle condizioni climatiche, il caldo di questi giorni è notevole, diventa arduo per tutti arrivare a trovare una condizione fisica ottimale. Del resto, basta vedere le prime partite di Serie A e B per rendersi conto che assistiamo a qualcosa di completamente rivoluzionato rispetto al passato. Chance promozione? Non vendo fumo, non l'ho mai fatto. Razionalmente dico che dopo il mercato di gennaio stavamo crescendo. Adesso tutto è azzerato, tuttavia chi indossa questa maglia deve capire che la Triestina è qualcosa di speciale, che nulla e nessuno ci deve far paura. Il calcio, mi ostino a credere, un po' come la vita, quello che toglie, poi a volte, non sempre, ti restituisce. E noi siamo parecchio in credito con la buona sorte".