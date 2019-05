© foto di Monia Bracciali

Ospite delle colonne de Il Piccolo Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina ha parlato della stagione alabardata e della corsa playoff che attende la formazione di Pavanel: "Abbiamo fatto un’ottima regular season e un eccellente girone di ritorno. A settembre la mia valutazione era di arrivare più o meno a metà di quelle sette-otto squadre che avevano costruito rose adatte a giocarsi la promozione. Qualcuno, penso in primis a Ternana e Vicenza, è andato peggio del previsto, noi invece meglio. Il quarto posto era un traguardo. Siamo arrivati secondi. Ma non ci accontentiamo. La Serie B? Io ci credo, Biasin anche e per questo sarà qui per i playoff, squadra e allenatore anche, e anche i tifosi ci credono. Sono sicuro che il pubblico ci darà una spinta decisiva. Ho già chiesto l’ampliamento della capienza del Rocco al 15.439 posti con 2.000 a disposizione degli ospiti. Sono sicuro che la Triestina porterà 15 mila al Rocco".