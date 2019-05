Triestina, Milanese: "Investimenti slegati dal risultato dei playoff"

© foto di Monia Bracciali

In attesa di entrare in gioco nei playoff promozione da casa Triestina arrivano alcune dichiarazioni di Mauro Milanese, amministratore unico del club alabardato, dalle pagine di ZonaCalcio.net: La nostra politica è di gettare delle basi solide per il futuro della Triestina, a prescindere da quanto accadrà in questi playoff. Abbiamo deciso di investire in maniera importante per l’acquisizione di un palazzo al centro di Trieste che sarà la casa dei nostri ragazzi, inoltre stiamo dando vita alla nostra foresteria, con 3 campi da calcio, una palazzina societaria, un centro medico e locali commerciali. Siamo davvero orgogliosi di aver ridato vita al nostro settore giovanile con 19 formazioni ed anche cinque squadre femminili.”