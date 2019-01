© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Tripla ufficialità in casa Arezzo. Il club toscano ha annunciato lo scambio con l’Imolese fra Samuele Sereni, che sbarca in Toscana, e Mickael Varutti, che compie il percorso inverso. Lascia il club toscano anche Davide Zappella che rientra all’Empoli per fine prestito.