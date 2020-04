Modena, Varutti: "Mi sento un privilegiato". Ghirelli gli risponde: "Incarni lo spirito della C"

Ha colpito molto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, la recente intervista di Mickael Varutti al Corriere dello Sport . Proprio al difensore del Modena, è diretta la lettera aperta del numero uno della terza serie:

“Caro Mickael, la tua intervista mi ha colpito in diversi passaggi in cui si vede che sei una bella persona.

Il primo elemento che si nota è come parli di Mia e di Silvia che ti hanno portato positività nella vita.

Usi parole sulla Serie C in cui cogli la enorme diversità che ci caratterizza, “di meraviglioso ha la grazia degli umili”.

E poi sei capace di cogliere e di offrire l’apprezzamento per un grande uomo, il tuo presidente Romano Sghedoni, "Non posso che parlare bene di lui”.

Riesci a essere vicino al comune sentire quando scrivi che ti senti comunque un privilegiato, “Dico davvero, se penso alle sofferenze che vediamo in giro”, subito dopo torni alla condizione reale della stragrande maggioranza dei calciatori, dei tecnici che prestano la loro opera in Serie C “Stiamo aspettando un accordo sulla cassa integrazione” .

Il ministro Vincenzo Spadafora lo sa, ma mi sono permesso di girare a lui la tua intervista perché leggendola sarà rafforzato nella convinzione che ha già maturato.

Bellissimo il passaggio in cui dici il perché vorresti tornare a giocare al più presto, “Lo considero anche un dovere per dare uno svago alla gente….”, e termini con una grande lezione etica alla più grande stella del calcio italiano e mondiale quando gli concedi di essere “…al di sopra di tutto, anche se, di questi tempi, sarebbe giusto si comportasse con più sobrietà”.

Caro Mickael, leggendo la tua intervista mi hai reso orgoglioso di essere il presidente, pro tempore, di questa lega, cioè del calcio che fa bene al Paese e credo ancor più che questo calcio servirà dopo che il maledetto virus sarà sconfitto, allorché ci vorrà il calcio dei valori, il calcio della solidarietà, del territorio.

In fin dei conti ,tornerà il calcio dei “pulmini” e torneranno i ”pulmini” sulle strade per andare “a raccogliere” i ragazzi e le ragazze dalle loro case per portarli al campo sportivo/stadio per insegnare loro calcio, regole dello stare insieme/team, educazione civica, corretta alimentazione ed attività fisica e, contemporaneamente, torneremo a tenerli lontani dai pericoli della strada.

Caro Michael, vorrei rivedere domani rotolare la palla sul prato verde, vorrebbe dire che il Paese è meno sofferente e gli uomini e le donne hanno cominciato ad uscire da casa”.