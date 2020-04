Modena, Varutti: "Guadagno 4mila al mese e sono privilegiato. C'è un abisso con la Serie A"

Mickael Varutti è un laterale sinistro del Modena, trent'anni il prossimo giugno, che in Serie C guadagna circa 4.000 euro al mese e, in questo periodo di emergenza, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Mi considero un privilegiato. La gran parte dei miei colleghi non supera i 2.000 in Lega Pro. C’è chi si accontenta anche di meno pur di restare nel giro. Ormai sono un calciatore etichettato di serie C, non mi aspetto nulla ed è anche giusto così. Sono un discreto esterno a tutta fascia, che non fa niente particolarmente male e niente particolarmente bene. Sghedoni (presidente del Modena, ndr) vuole bene al calcio, non ci fa mancare nulla, ci paga con regolarità e ci consente di vivere dignitosamente, tutti noi che non siamo riusciti a fare il salto di categoria. Stiamo aspettando un accordo sulla cassa integrazione. Se vogliamo far ripartire il nostro calcio, dobbiamo anche noi calciatori rinunciare a qualcosa, fare piccoli sacrifici, insieme ai presidenti. Se la metà delle squadre fallisce, non c’è futuro per nessuno. Ricordiamoci sempre che quello della Lega Pro è un mondo particolare, ci divide un abisso dalla Serie A".