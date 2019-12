Fonte: https://www.arzignanovalchiampo.it/

L’FC Arzignano Valchiampo comunica di aver definito consensualmente la risoluzione del contratto di prestazione sportiva col centrocampista classe 1997 Federico Russo.

Al giocatore va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi in gialloceleste, e un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera sportiva.