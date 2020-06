ufficiale Casertana, risoluzione contrattuale col tecnico Ciro Ginestra

La Casertana FC comunica di aver risolto, in data odierna, il contratto in essere con il tecnico Ciro Ginestra per la stagione 2020/2021. All'allenatore va il ringraziamento per il lavoro svolto e l'augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.