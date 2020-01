© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L’US Catanzaro 1929 rende noto di aver acquistato, a titolo temporaneo e fino al 30 giugno 2020 dall’US Lecce, i diritti alle prestazioni sportive del portiere Marco Bleve. Classe 1995, il calciatore ha cominciato la sua carriera proprio nella formazione pugliese e, dopo essere approdato al Martina Franca (36 presenze nella stagione 2014-2015 ), è ritornato con i giallorossi, sempre in serie C, per altri due tornei, prima di essere ceduto alla Ternana in Serie B. La scorsa stagione ha ricominciato una nuova avventura con la sua squadra d’origine, nelle file della quale ha partecipato alla cavalcata che l’ha portata nella massima serie.