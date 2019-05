© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Cesena ha annunciato sul proprio sito ufficiale che Giuseppe Angelini non sarà l'allenatore nella prossima stagione. Le parti, al termine di un incontro, hanno deciso in maniera consensuale di non proseguire il rapporto in scadenza a fine stagione. "Ad Angelini il Cesena FC intende esprimere una profonda gratitudine per il decisivo contributo dato alla vittoria del campionato di serie D, - si legge nella nota - rinnovando l’apprezzamento per le qualità umane, oltre che professionali, dimostrate durante il suo mandato".