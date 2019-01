UFFICIALE: Feralpisalò, preso Maiorino dal Livorno. "Qui c'è ambizione"

© foto di Federico Gaetano

La Feralpisalò S.r.l. comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Associazione Sportiva Livorno Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pasquale Maiorino. Il giocatore si metterà a disposizione dello staff tecnico nella giornata di domani. La Società porge al calciatore il più sincero benvenuto nel Club.

«Ho lasciato la Serie B per una squadra che è ambiziosa e vogliosa di fare grandi cose – afferma Pasquale Maiorino -, il progetto verdeblu e la volontà della Società mi hanno convinto ad accettare questa possibilità e spero di dare il mio contributo in questi mesi. Ci tengo dunque a ringraziare il Presidente Pasini, il Direttore Sportivo Andrissi e lo staff tecnico per avermi voluto qui. Purtroppo non ho avuto molte chance di giocare nella prima parte di stagione ma ho tanti stimoli e non vedo l’ora di cominciare. Sono pronto e carico».