ufficiale Fermana, arriva il difensore Esposito dalla Recanatese

La Fermana rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale Adriano Esposito, classe 1999, in Serie D con la maglia della Recanatese nella stagione che si è appena conclusa. Per Esposito si tratta di un ritorno tra i professionisti dopo la breve esperienza in Serie C con la maglia della Pro Piacenza nella prima metà del campionato 2018/19.