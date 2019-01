Fonte: http://www.fermanafc.com

© foto di Uff. Stampa Fermana

Altro ritorno in casa Fermana. Arriva, infatti, a titolo definitivo dal Matera, il centrocampista Roberto Grieco, classe 1997, che si lega ai colori gialloblu fino a giugno 2020.

Un altro ritorno, dunque, dopo quello del terzino Nicolò Sperotto, dal momento che Grieco è stato tra i protagonisti della passata stagione in serie C e nel corso dell’estate con la maglia della Fermana aveva disputato anche una gara ufficiale: quella in Coppa Italia con il Teramo (l’8 agosto ndr).