Fermana, Grieco: "In estate ho sbagliato ad andarmene. Chiedo scusa"

Tornato alla Fermana dopo l’addio burrascoso della scorsa estate, quando non aveva rinnovato per poi accasarsi al Matera, il centrocampista Roberto Grieco ha fatto ammenda dalle colonne del Corriere Adriatico: “Voglio innanzitutto chiedere scusa per quanto accaduto l'estate scorsa quando le nostre strade si sono separate. Sono pentito. Sono giovane, purtroppo capita di prendere decisioni sbagliate, ma devo ringraziare la società per questa nuova possibilità che mi ha concesso. - continua Grieco - Ho chiesto io di poter tornare e c'è stata questa possibilità. La società mi ha proposto un legame fino al 2020 ed io ho accettato senza pensarci un attimo".