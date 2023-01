ufficiale Fidelis Andria, Sperduti si dimette. Nel CdA c'è Lamorte

La Fidelis Andria comunica di aver preso atto delle dimissioni dal ruolo di consigliere del Cda di Fabio Sperduti che ringrazia sentitamente per il lavoro svolto in questi mesi al fianco della dirigenza biancazzurra. Contestualmente comunica la cooptazione del neo consigliere all’interno del Cda Fidelis di Pietro Lamorte già direttore commerciale del club. Un punto di riferimento del territorio che sarà fondamentale per proseguire il lavoro svolto in questi anni dalla Fidelis in campo sportivo, sociale ed imprenditoriale.

"L’ho detto tante volte e ribadito ancor di più – spiega Pietro Lamorte – la Fidelis è un fondamentale mezzo di promozione del territorio in tanti e diversi campi della vita sociale della comunità. E’ un aggregatore essenziale che può aprire tante strade imprenditoriali e strutturali. Ora sta a noi stringerci attorno alla squadra e lavorare tutti per provare a portare a casa questa salvezza che sarebbe una grande vittoria di tutti. Ringrazio il Cda della Fidelis per la fiducia accordatami e posso assicurare massimo impegno per creare un esercito di andriesi che vogliono lottare con noi e magari vincere una battaglia difficile ma non impossibile".