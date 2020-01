UFFICIALE: Giana Erminio, in attacco arriva Manconi dal Perugia

Fonte: http://www.asgiana.com/

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Manconi, che arriva in prestito dall’A.C. Perugia calcio sino al 30 giugno 2020.

Carriera

Jacopo Manconi è nato a Vizzolo Predabissi il 24 aprile del 1994. E’ una seconda punta cresciuta nel settore giovanile della FC Vigejunior Milano. Da qui è passato prima al Villanterio e poi, a 17 anni, al Novara dove ha giocato un anno in Primavera e il 29 dicembre del 2013 ha debuttato in prima squadra in serie B. Ha diverse esperienze in B (con Trapani e Carpi) e in Lega Pro con le maglie di Pavia, Reggiana e Livorno con cui, 2 stagioni fa, ha conquistato la promozione in B. Attualmente era in prestito al Gubbio dove ha collezionato 14 presenze. Giocherà con il numero 9.