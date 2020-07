ufficiale Lecco, arriva il rinnovo per Simone D'anna

Simone D’Anna continuerà a vestire il bluceleste del Lecco per la terza stagione consecutiva. A renderlo noto è lo stesso club lombardo che ricorda come il classe '90, dopo aver conquistato la promozione in Serie C con i lecchesi, nell’ultima stagione ha realizzato un bottino di 20 presenze, 6 gol e 2 assist.

Queste le dichiarazioni di D’Anna, dopo la firma sul contratto: "Sono contentissimo di poter rimanere qua a Lecco. Vorrei ringraziare la Famiglia Di Nunno per questa grande possibilità. Purtroppo lo scorso anno ci siamo fermati sul più bello, ma sono sicuro che ci toglieremo tante grandi soddisfazioni".