ufficiale Modena, risoluzione consensuale con Tommaso Spaviero

Con una nota Modena F.C comunica di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Tommaso Spaviero arrivato in gialloblù nel gennaio 2019. Il club ringrazia Tommaso per l’apporto fornito in queste due stagioni e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.