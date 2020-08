ufficiale Monopoli, Chiricallo nuovo responsabile dell'area tecnica del club

Attraverso una nota ufficiale, il Monopoli comunica di aver affidato l’incarico di responsabile dell’area tecnica della prima squadra e del settore giovanile biancoverde a Marcello Chiricallo, per la stagione 2020-2021.

Per lui, questa è la quarta esperienza in biancoverde: prima da calciatore, poi da allenatore e infine da responsabile del settore giovanile.

“Dopo un’attenta valutazione con il Patron Lopez, la scelta è ricaduta su Marcello Chiricallo in quanto riteniamo sia il giusto premio per il grande lavoro svolto con il settore giovanile nel corso degli anni e che si sposa in pieno con il concept del nostro club, la valorizzazione e crescita dei giovani”, queste le parole dell'Au Alessandro Laricchia dopo l'ufficialità.