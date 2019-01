© foto di Gabriele La Torre

Il Monopoli ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Rimini per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Daniele Cavallari (classe 1998). Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, nella passata stagione il giovane ha collezionato 35 presenze con la maglia del Forlì in Serie D. Ha esordito tra i professionisti, in questo campionato, con la maglia del Rimini.