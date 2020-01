© foto di Andrea Rosito

Il Padova ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo dell'attaccante Francesco Nicastro, proveniente dal Catanzaro. Classe 1991, il giocatore ha messo a segno due reti nella prima metà di campionato con i giallorossi calabresi e in carriera vanta anche due stagioni in Serie B con le maglie di Perugia (8 gol in 30 partite) e Foggia (4 centri in 27 apparizioni).