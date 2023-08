ufficiale Pergolettese, in difesa torna Piccinini. Prestito annuale dal Sassuolo

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, Stefano Piccinini sarebbe ritornato alla Pergolettese, in prestito dal Sassuolo: di poco fa, la nota del club lombardo.

Eccola di seguito:

"L’U.S.PERGOLETTESE comunica di aver trovato l’accordo con il SASSUOLO CALCIO per il rinnovo del prestito annuale del difensore STEFANO PICCININI, che fa così il suo ritorno ufficiale alla PERGOLETTESE. Nella PERGOLETTESE ‘23/’24, ritrova due suoi compagni del Sassuolo. Oltre che Federico Artioli (già suo compagno nella passata stagione), anche Christian Aucelli, con cui ha condiviso gran parte della carriera giovanile al Sassuolo, essendo nati nello stesso anno, il 2002. Per STEFANO sarà la sua terza stagione in serie C dopo VIS PESARO (32 presenze) e PERGOLETTESE ( 31 con 2 reti).

A STEFANO un bentornato".