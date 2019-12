© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

"Il Piacenza Calcio comunica la risoluzione consensuale del contratto sportivo con Daniele Cacia. A Daniele, bandiera biancorossa, va il nostro più sincero in bocca al lupo per il suo futuro professionale". Con questa nota il club emiliano ha ufficializzato l'addio dell'esperto centravanti arrivato in estate. Una storia d'amore mai decollata che si chiude ben prima di quanto i diretti interessati potessero immaginare.