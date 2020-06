ufficiale Piacenza, Pighi è il nuovo presidente. Club ceduto dalla famiglia Gatti

vedi letture

Il Piacenza passa ufficialmente in mano al vice presidente Roberto Pighi, che rileva le quote del club dalla famiglia Gatti.

La notizia era nell'aria , ma è stata ufficializzata in serata dal club, attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo:

"Piacenza Calcio 1919 S.r.l. comunica che in data odierna presso lo studio del Notaio Raffaello Bianco in Piacenza, è avvenuto l’atto di cessione delle quote detenute dalle aziende della Famiglia Gatti al Signor Roberto Pighi, già azionista e Vice Presidente esecutivo.

Un atto di grande responsabilità, sostegno e amore verso il popolo biancorosso e la comunità piacentina – quello compiuto da Roberto Pighi – al fine di garantire la continuità della gloriosa storia centenaria del club biancorosso.

La Famiglia Gatti, per il tramite delle proprie aziende Steel Acciai e TTP, rimarrà al fianco della società in qualità di sponsor per il prossimo triennio, dimostrando ancora una volta un enorme senso di responsabilità e di amore incondizionato verso i colori biancorossi, così come è sempre stato sin dalla rinascita del club nell’estate 2012.

In occasione della conferenza stampa in programma per domani, sabato 6 giugno alle ore 11 presso la sala stampa “G.Perdoni” dello stadio “L.Garilli”, saranno illustrati i relativi dettagli e il nuovo progetto sportivo e aziendale per il triennio 2020-2023, stilato dalla società biancorossa".