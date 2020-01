UFFICIALE: Picerno, preso l'esperto difensore Ferrani

Fonte: azpicerno.it

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Altro importante colpo di mercato per il Picerno, che si assicura le prestazioni del forte difensore Manuel Ferrani. Nato a Rimini il 29 luglio 1987, vanta una carriera importante ed una grande esperienze tra i professionisti. Proviene dal Rimini (Serie C), dove quest’anno, da capitano della squadra, ha collezionato 17 presenze ed un gol.

La carriera di Ferrani è iniziata nella stagione 2006/2007 con il Verucchio in Serie D (30 presenze), poi in C2 tre anni all’Igea Marina con 60 presenze, poi l’approdo -sempre in C2, alla Giacomense (27 presenze) e dal 2011 tre anni al Teramo, dove tra Serie D e C2 ha collezionato 75 presenze. Un biennio all’Alessandria in C2 dal 2013 al 2014, prima del passaggio al Pordenone, sempre in C, e poi al Campobasso. Negli ultimi anni un quinquennio in Serie C: nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 all’Alma Juventus Fano con 47 presenze, poi nel 2018 alla Reggina con 14 presenze e in ultimo a Rimini, con 42 presenze e 5 gol.

Dopo Zaffagnini, Squillace, Cecconi e Romizi un’altra trattativa portata avanti dal direttore gestionale Vincenzo Greco che Ferrani lo ha avuto già a Reggio Calabria. Un ulteriore acquisto importante e di grande esperienza condiviso dall’amministratore Enzo Mitro. Con l’arrivo di Ferrani si sono raggiunti gli obiettivi prefissati per questo mercato di riparazione.

Il calciatore, che arriva a titolo definitivo, vestirà la maglia numero 6.