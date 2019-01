© foto di Alessandro Brunelli

Il Ravenna FC comunica che nella giornata odierna è stato trovato l’accordo con lo Spezia per l’arrivo in giallorosso di Sveinn Aron Gudjohnsen, il giocatore islandese figlio d’arte dell’attaccante che ha vinto tutto con le maglie di Barcellona e Chelsea, arriva in prestito fino al 30 giugno.