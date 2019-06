UFFICIALE: Renate, rinnovo fino al 2021 per Davide Guglielmotti

© foto di Alex Zambroni

Il Renate in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Davide Guglielmotti. L'esterno destro classe 1994, protagonista in stagione con un totale di 28 presenze (3 reti all'attivo), ha siglato un nuovo accordo che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2021.