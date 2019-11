Fonte: http://www.rieticalcio.it/

© foto di Federico Gaetano

Il Football Club Rieti comunica che la gara di domenica 17 novembre 2019, contro la Reggina, sarà disputata in assenza di pubblico, come da nota ufficiale della questura di Rieti:

“L’incontro di calcio “Rieti – Reggina” valevole per il campionato di Lega Pro, previsto per domenica 17 novembre 2019 presso lo stadio “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” di Rieti, sarà disputato in assenza di pubblico”.