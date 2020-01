UFFICIALE: Rieti, tutte le operazioni di quest'ultimo giorno di mercato

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Di seguito tutte le operazioni ufficiali del Rieti in quest'ultimo giorno di mercato:

Il Football Club Rieti comunica l’ufficialità di Sedrick Kalombo. Kalombo, esterno destro classe 1995, arriva dalla Salernitana e andrà a rinforzare la rosa di mister Beni. Benvenuto Sedrick.

Il Football Club Rieti comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Alessio Rasi. Terzino sinistro classe 1999, Rasi arriva dall’Albinoleffe ed andrà rinforzare il reparto arretrato di mister Beni.

Il Football Club Rieti comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Biagio Morrone. Centrocampista classe 2000, Morrone arriva in prestito dalla Salernitana e andrà a rinforzare la mediana di mister Beni.

La società Fc Rieti comunica l’ufficialità di Mattia Persano. Persano, attaccante classe 1996, arriva a Rieti dopo aver disputato la massima serie rumena con la maglia dell’Hermannstadt.

Il Football Club Rieti comunica di aver raggiunto l’accordo con Amilcare Fiumara.Fiumara, difensore sinistro classe 1998, si trasferisce al Rieti da svincolato dopo aver indossato, nel girone di andata, la maglia del Picerno.

Il Football Club Rieti comunica il trasferimento di Filippo Sette alla Vis Artena. La società augura al calciatore il meglio per il prosieguo della propria carriera.

l Football Club Rieti comunica la risoluzione consensale del contratto con Davide Poddie. Il Club ringrazia Davide per i mesi trascorsi in amarantoceleste e augura al calciatore il meglio per la propria carriera