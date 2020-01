UFFICIALE: Rimini, preso il difensore Cesare Ambrosini

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il Rimini ha ufficializzato l'acquisto del difensore Cesare Ambrosini, classe 1990, al Sondrio (Serie D) dal 2018. Il neo acquisto biancorosso vanta esperienze in Serie C con le maglie di Modena e Como e, sempre con i lariani, ha disputato una stagione in Serie B totalizzando 23 presenze. Per il giocatore contratto fino al prossimo 30 giugno.