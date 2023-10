ufficiale Rimini, rinforzo d'esperienza fra i pali: Colombi ha firmato un biennale con opzione

vedi letture

"Il Rimini Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Colombi. Il portiere classe 1991 in carriera ha collezionato 10 presenze in serie A 196 in Serie B e 36 in Serie C vestendo tra le altre le casacche di Parma, Carpi, Palermo, Padova e Cagliari. Nell’ultima stagione è sceso in campo 25 volte con la maglia della Reggina. Il nuovo portiere biancorosso ha sottoscritto con il Rimini FC un contratto di due anni con opzione per il terzo".

Con questa nota il club romagnolo ha annunciato un innesto d'esperienza fra i pali per provare a risalire la china dopo l'avvio difficile in campionato.