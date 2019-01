Federico Chiossi è un nuovo giocatore della Robur Siena. Centrocampista, classe 1999, Federico arriva in prestito fino al 30 giugno 2019 dall’Atalanta. Cresciuto nel settore giovanile del Modena, ha esordito proprio con i canarini nei professionisti, collezionando 7 presenze in serie C all’età di 17 anni, prima di passare tra le fila dell’Atalanta.