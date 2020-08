ufficiale Sambenedettese, preso il difensore Scrugli

La SS Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive su base biennale del difensore Andrea Scrugli. Classe 1992 ha vestito la maglia della Triestina, Trapani, Agrigento, L'Aquila e Pescara: "Sono molto felice di essere alla Samb - ha detto Andrea - è una piazza importante e calda che ti esalta e ti spinge a far bene. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione con i miei compagni e di seguire le direttive di mister Montero. Ringrazio il presidente Serafino per la fiducia e per avermi voluto in Rossoblù".