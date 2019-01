UFFICIALE: Sudtirol, arriva il difensore Pasqualoni

Fonte: http://www.fc-suedtirol.com

F.C. Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Pasqualoni, che nella prima parte della corrente stagione ha disputato 14 partite con la Pro Piacenza e che in carriera ha sin qui collezionato 130 presenze nel campionato di serie C. Il difensore centrale romano si è legato contrattualmente al club biancorosso sino al termine della corrente stagione.

Nato a Roma il 25 dicembre 1994, Danilo Pasqualoni (182 cm di altezza x 76 kg di peso forma) è un difensore duttile. Può infatti essere impiegato come centrale di una difesa “a tre” o a “quattro” o come terzino destro.

Dopo due campionati in serie D con la Lupa Frascati (12 presenze) e la Lupa Roma (31 presenze), disputa il suo primo campionato professionistico nella stagione 2014-2015 con la stessa Lupa Roma, con la quale nella stagione precedente aveva conquistato la promozione in serie C, dove – all'esordio in categoria – colleziona 29 presenze, realizzando un gol.

In C, con la Lupa Roma, milita anche nella stagione 2015-2016, disputando 27 partite e mettendo a segno due reti.

La stagione 2016-2017 lo vede protagonista (27 presenze, di cui 22 da titolare) con la maglia del Catanzaro, sempre in serie C.

Nella scorsa stagione, invece, 32 partite e 1 gol, ancora in serie C, ma questa volta con la Reggina.

Nella prima parte della corrente stagione ha invece militato in forza alla Pro Piacenza (14 presenze, tutte da titolare) nel girone A di serie C.

F.C. Südtirol dà il benevenuto a Danilo Pasqualoni e gli augura una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa.