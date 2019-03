© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sei mesi vissuti nel dramma sportivo del Pro Piacenza. Poi la proposta del SudTirol è l'opportunità di giocarsi le volata playoff agli ordini di Paolo Zanetti. E' questa, in sintesi, la stagione in corso di Danilo Pasqualoni, centrale difensivo classe 1994. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore nelle ultime settimane sarebbe stato visionato con interesse dal Venezia in vista della prossima stagione.