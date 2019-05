UFFICIALE: Sudtirol, in cinque terminano il prestito. Oneto non rinnova

Attraverso i propri canali ufficiali, il Sudtirol ha comunicato l’addio di sei calciatori nella prossima stagione. Torneranno alle rispettive società di appartenenza per fine prestito il portiere Michele Nardi (Parma), i difensori Nicolò Casale (Hellas Verona) e Fabio Della Giovanna (Spal), i centrocampisti Stefano Antezza (Spezia) e Andrea Romanò (Inter), mentre al difensore Luca Oneto, dopo due stagioni in biancorosso, non verrà rinnovato il contratto.