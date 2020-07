ufficiale Turris, rinnova Giuseppe Palma: "Onorato di continuare in questo club"

Con una nota la Turris, società neo promossa in Serie C, ha comunicato il rinnovo contrattuale del centrocampista Giuseppe Palma. “È quello che volevo - dichiara il calciatore -. Sono felicissimo e onorato di vestire ancora la casacca della Turris dopo una promozione meritatissima da tutti, a cominciare dalla società per gli sforzi che continua a compiere. Ci attende un campionato stimolante ma duro: ho già disputato il girone meridionale di serie C e so bene quanto sia insidioso, ma la nuova Turris avrà dalla sua tante componenti per non sfigurare affatto”.