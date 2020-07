ufficiale Vibonese, salutano anche Modica e lo staff tecnico

L’U.S. Vibonese calcio, a seguito di un interlocuzione cordiale con il Sig. Giacomo Modica ed il suo vice Michele Facciolo, comunica l’interruzione di comune accordo del rapporto professionale, e quindi il mancato rinnovo del contratto con gli stessi ed il loro staff scaduto il 30 giugno. “A Giacomo Modica, al suo vice Michele Facciolo, e tutti i collaboratori che hanno composto lo staff tecnico che ha guidato la prima squadra nell’ultima stagione facendoci vivere fortissime emozioni e vittorie storiche come quella contro il Catania, a nome di tutta la società i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale dimostrata”. Così il patron rossoblù Pippo Caffo, già a lavoro per definire l’aspetto tecnico-economico-amministrativo in vista della nuova stagione, che ha aggiunto: “Un giorno si dirà che Giacomo Modica, tecnico che merita piazze e campionati più importanti, ha allenato a Vibo Valentia. Sono sicuro che lui ed il suo staff sapranno farsi valere in palcoscenici più prestigiosi”.