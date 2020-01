Fonte: Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

La Vibonese ha trovato l'accordo con il centrocampista Franco Signorelli, ex Ternana e Salernitana. Il giocatore ha risolto il proprio rapporto con il Voluntari in Romania e nei prossimi giorni arriverà in Italia per visite e firma sul contratto. Il venezuelano classe '91 si legherà al club fino a giugno con opzione per l'anno successivo.