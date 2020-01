© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Con una nota ufficiale, la Virtus Francavilla comunica di aver acquisito con la formula del prestito, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1996 Andrea Risolo, proveniente dal Catanzaro. Un gradito ritorno in biancazzurro per il calciatore mesagnese, dopo la parentesi della stagione 2015/2016 in Serie D nella quale ha totalizzato 24 presenze e 2 reti. S