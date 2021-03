ufficiale Virtus Francavilla, il post Fernandez: Antonazzo è il nuovo Dg del club

Dopo l'esonero di Mariano Fernandez, la Virtus Francavilla ha nominato il nuovo Dg del club: l'incarico è affidato ad Angelo Antonazzo.

Questa la nota della società:

"Virtus Francavilla Calcio comunica che a partire dalla data odierna Angelo Antonazzo assumerà l’incarico di nuovo Direttore Generale del club. Il nuovo Dg, già Responsabile del Settore Giovanile biancazzurro da 4 anni, vanta un trascorso importante come calciatore tra i professionisti con oltre 500 presenze in carriera in Serie C e Serie B. Un palmarès di assoluto prestigio ed esperienze importanti tra le fila di Martina Franca, Casertana, Reggina, Grosseto, Taranto, Empoli, Frosinone, Modena, Bologna e Gubbio. La società augura ad Angelo un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronterà nei prossimi mesi".

Atteso adesso anche il nome del tecnico per il post Bruno Trocini.