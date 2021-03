ufficiale Virtus Francavilla, Trocini e Fernandez pagano il momento no. Esonerati entrambi

Terremoto in casa Virtus Francavilla dopo la sconfitta interna di questo pomeriggio contro il Foggia che porta a otto la striscia di gare senza vittorie della squadra. La società pugliese ha infatti annunciato l'esonero del tecnico Bruno Trocini e del direttore sportivo Mariano Fernandez. La squadra attualmente è 14^ in classifica con tre punti di vantaggio sulla zona play out. Questa la nota del club:

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Bruno Trocini insieme al suo staff tecnico ed il direttore sportivo Mariano Fernandez. La società intende ringraziare tutto lo staff per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata alla guida della squadra biancazzurra in questi anni, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".